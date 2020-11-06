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Далай-лама предупредил об эре болезней

15:50
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Это результат плохой кармы

В мире наступает эпоха болезней. Об этом заявил Далай-лама, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что пандемия коронавируса – результат плохой кармы, которую человечество накопило в предыдущих жизнях.

"Думаю, что разразившуюся в наши дни эпидемию COVID-19 можно отнести к началу кальпы болезней", - сказал буддийский духовный наставник.

Первые сообщения о COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около более 48 миллиона человек, более миллиона из них скончались.

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Далай-лама
Далай-лама
Далай-лама
Далай-лама
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