Далай-лама предупредил об эре болезней

Это результат плохой кармы

В мире наступает эпоха болезней. Об этом заявил Далай-лама, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что пандемия коронавируса – результат плохой кармы, которую человечество накопило в предыдущих жизнях.

"Думаю, что разразившуюся в наши дни эпидемию COVID-19 можно отнести к началу кальпы болезней", - сказал буддийский духовный наставник.

Первые сообщения о COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около более 48 миллиона человек, более миллиона из них скончались.

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