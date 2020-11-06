ЕС признал право Венгрии на закупку российской вакцины от COVID-19

Всю ответственность за последствия возлагают на Будапешт

Венгрия имеет право провести ограниченную закупку вакцин без европейской сертификации. В ЕС допускают такие действия в исключительных ситуациях - но страна несет за них полную юридическую ответственность, заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

"Согласно нормам ЕС существуют ограниченные исключения, которые разрешают странам - членам временно использовать несертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях, под полную юридическую ответственность этих стран", - заявил он.

Кеерсмакер прокомментировал намерение Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса. Представитель ЕК подчеркнул, что в нормальных условиях препарат, не прошедший полный цикл сертификации, не может попасть на европейский рынок.

30 октября Кеерсмакер заявлял, что Еврокомиссии придется принять меры, если любая из стран ЕС начнет закупать иностранную вакцину. Он заявил, что российская или китайская вакцина никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС – здесь используются только препараты, произведенные на территории союза.

Несмотря на это, 5 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт начнет в декабре 2020 года импорт небольшого объема российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований и лицензирования. Массовые поставки препарата, по словам министра, могут начаться со второй или третьей недели января.

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