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Ракова: в Москве занято около 70% коек для пациентов с коронавирусом

15:41
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Ситуация в городе остается сложной

Ежедневно в столичные больницы поступают 1,3-1,4 тысячи пациентов с коронавирусом.
В Москве от коронавируса вылечились еще 3783 пациента

Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Еще около 9-9,5 тысячи человек имеют контакты с заразившимся коронавирусом.

"К сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем. На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций", - сообщила заммэра.

На данный момент занято порядка 70% больничных коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту развернуто более 15 тысяч коек.

За весь период пандемии в Москве выявлено 456 689 случаев COVID-19. В активной фазе находятся 116 565. Процент болеющих коронавирусом детей не превышает 10% - это около 45 тысяч заболевших, добавила Ракова.

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