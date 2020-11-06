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Специалист Минздрава объяснила, почему детям лучше не давать антибиотики

15:54
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Лечение может привести к серьезным последствиям

Лечение детей в первые годы жизни при помощи антибиотиков может впоследствии негативно сказаться на их здоровье. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ Лейла Намазова-Баранова.

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Врач предупредила, что некоторые лекарства способны вызвать у ребенка ожирение и спровоцировать болезни, связанные с нарушением метаболизма, передает РИА Новости.

"Сегодняшняя наука говорит о том, что антибиотики, назначенные в первые месяцы или годы жизни ребенка, могут […] изменить траекторию его здоровья, вызвать, например, формирование избыточной массы тела или ожирение, каких-то еще болезней, связанных с нарушением метаболизма", - подчеркнула Намазова-Баранова.

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