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Умер Михаил Жванецкий

15:38
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Об этом сообщила Алла Пугачева

На 87-м году жизни скончался сатирик Михаил Жванецкий.  Об этом певица Алла Пугачева сообщила в своем Instagram. Она отметила, что это "невосполнимая утрата".

"Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала Пугачева.

Представитель артиста Олег Сташкевич в беседе с АГН "Москва" воздержался от дополнительных комментариев. "Да, Михаил Михайлович скончался, больше ничего не могу сказать, простите", - сказал он.

Михаил Жванецкий родился в Одессе. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Концертную деятельность сатирик оставил осенью 2020 года.

Документальный фильм "В поисках Жванецкого" 

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