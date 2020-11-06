Умер Михаил Жванецкий

Об этом сообщила Алла Пугачева

На 87-м году жизни скончался сатирик Михаил Жванецкий. Об этом певица Алла Пугачева сообщила в своем Instagram. Она отметила, что это "невосполнимая утрата".

"Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала Пугачева.

Представитель артиста Олег Сташкевич в беседе с АГН "Москва" воздержался от дополнительных комментариев. "Да, Михаил Михайлович скончался, больше ничего не могу сказать, простите", - сказал он.

Михаил Жванецкий родился в Одессе. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Концертную деятельность сатирик оставил осенью 2020 года.

Документальный фильм "В поисках Жванецкого"

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