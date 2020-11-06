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"Юмор осиротел": звезды скорбят о смерти Жванецкого

16:06
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Сатирик скончался на 87 году жизни

Михаилу Жванецкому в последнее время было трудно работать. В октябре его представитель объявил, что сатирик прекращает концертную деятельность "из-за возраста". Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, выступления писателя производили неизгладимое впечатление, делится воспоминаниями телеведущая Ксения Собчак.
Умер Михаил Жванецкий

"Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно — просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек", - написала Собчак в Instagram.

Соболезнования родным и близким Жванецкого выразил в соцсети актер и шоумен Гарик Харламов."Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким", - пишет артист.

 Одной из первых сообщила о смерти Михаила Жванецкого певица Алла Пугачева, долгое время дружившая с сатириком. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - выразила свои чувства в Instagram артистка.

Соболезнования по поводу смерти сатирика выразил известный певец Лев Лещенко.

Михаилу Жванецкому было 86 лет – он родился 6 марта 1934 года в Одессе. Признание к писателю-сатирику пришло в 1964 году, когда он начал работать в театре Аркадия Райкина. Он написал более 300 миниатюр для Романа Карцева и Виктора Ильченко, позже стал и сам выступать. Народный артист Украины, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии "Триумф", почетный гражданин города Одессы. Жванецкий был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".

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