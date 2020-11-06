"Юмор осиротел": звезды скорбят о смерти Жванецкого

Сатирик скончался на 87 году жизни

Михаилу Жванецкому в последнее время было трудно работать. В октябре его представитель объявил, что сатирик прекращает концертную деятельность "из-за возраста". Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, выступления писателя производили неизгладимое впечатление, делится воспоминаниями телеведущая Ксения Собчак.

"Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно — просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек", - написала Собчак в Instagram.

Соболезнования родным и близким Жванецкого выразил в соцсети актер и шоумен Гарик Харламов."Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким", - пишет артист.

Одной из первых сообщила о смерти Михаила Жванецкого певица Алла Пугачева, долгое время дружившая с сатириком. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - выразила свои чувства в Instagram артистка.

Соболезнования по поводу смерти сатирика выразил известный певец Лев Лещенко.

Михаилу Жванецкому было 86 лет – он родился 6 марта 1934 года в Одессе. Признание к писателю-сатирику пришло в 1964 году, когда он начал работать в театре Аркадия Райкина. Он написал более 300 миниатюр для Романа Карцева и Виктора Ильченко, позже стал и сам выступать. Народный артист Украины, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии "Триумф", почетный гражданин города Одессы. Жванецкий был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".

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