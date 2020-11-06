"Режиссерский дебют": Сенчукова похвасталась успехами сына

Парень пошел по стопам родителей
Певица Наталья Сенчукова, которая больше 20 лет живет в браке с лидером группы "Дюна" Виктором Рыбиным, опубликовала в Instagram первый клип сына.
21-летний сын Василий работает моделью, занимается бодибилдингом и играет в музыкальной группе. 6 ноября музыканты презентовали клип на песню "Ураган". "Режиссерский дебют нашего сына Василия!" - написала Наталья Сенчукова.
Василий не только снял клип, но и сам в нем снялся. В кадр попала и его девушка Дарья.
- Успехов Вашему сыну в творческих начинаниях, - пишут в комментариях.
- Класс.
- Умница сынуля у замечательных родителей! Любуюсь вашей семьей!
Единственного сына Рыбина и Сенчуковой считают красавцем. У него длинные волосы и выразительные глаза. Он носит бороду и усы, которые придают ему брутальный вид.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"