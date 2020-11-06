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"Режиссерский дебют": Сенчукова похвасталась успехами сына

16:05
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Парень пошел по стопам родителей

Певица Наталья Сенчукова, которая больше 20 лет живет в браке с лидером группы "Дюна" Виктором Рыбиным, опубликовала в Instagram первый клип сына. 

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21-летний сын Василий работает моделью, занимается бодибилдингом и играет в музыкальной группе. 6 ноября музыканты презентовали клип на песню "Ураган". "Режиссерский дебют нашего сына Василия!" - написала Наталья Сенчукова. 

Василий не только снял клип, но и сам в нем снялся. В кадр попала и его девушка Дарья.

- Успехов Вашему сыну в творческих начинаниях, - пишут в комментариях. 

- Класс. 

- Умница сынуля у замечательных родителей! Любуюсь вашей семьей! 

Единственного сына Рыбина и Сенчуковой считают красавцем. У него длинные волосы и выразительные глаза. Он носит бороду и усы, которые придают ему брутальный вид. 

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