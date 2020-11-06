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"А смерть – так просто перерыв": самые острые цитаты Жванецкого

16:24
  • пятница
  • 06 ноября 2020

В пятницу стало известно о смерти Михаила Жванецкого. Знаменитый сатирик ушел из жизни на 87-м году жизни. Сегодня мы вспоминаем его знаменитые остроумные цитаты, которые давно "ушли" в народ и превратились в афоризмы. В одном из интервью он шутил: "И ты поймешь и ахнешь: "Так все же великие ушли". Ну? И ничего. Живут. А смерть - так просто перерыв".

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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
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