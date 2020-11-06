"А смерть – так просто перерыв": самые острые цитаты Жванецкого

В пятницу стало известно о смерти Михаила Жванецкого. Знаменитый сатирик ушел из жизни на 87-м году жизни. Сегодня мы вспоминаем его знаменитые остроумные цитаты, которые давно "ушли" в народ и превратились в афоризмы. В одном из интервью он шутил: "И ты поймешь и ахнешь: "Так все же великие ушли". Ну? И ничего. Живут. А смерть - так просто перерыв".

Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья

Не умеешь любить — сиди и дружи

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит

Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо

Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей

Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают

Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать.

В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"