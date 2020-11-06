ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье продлили введенные из-за коронавируса ограничения

16:31
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Массовых мероприятий не будет до конца ноября

Андрей Воробьев продлил действие введенных в Подмосковье из-за коронавируса ограничений. Запрет на проведение зрелищных, спортивных и культурных мероприятий будет действовать до 22 ноября, следует из подписанного губернатором Московской области постановления.
Пенсионеров в Подмосковье отправили на обязательную самоизоляцию

"Постановляю: внести следующие изменения: в пункте 6, в подпункте 1 слова "7 ноября" заменить словами "22 ноября", - говорится в документе.

Этот пункт указа касается любых массовых мероприятий – в том числе спортивных, развлекательных или рекламных – в присутствии зрителей. Запрет распространяется также на посещение в Подмосковье музеев, заповедников и дворцово-парковых музеев. Исключение сделано для спортивных мероприятий и тренировок спортсменов, которые проходят без участия зрителей, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.