В Подмосковье продлили введенные из-за коронавируса ограничения

Массовых мероприятий не будет до конца ноября

Андрей Воробьев продлил действие введенных в Подмосковье из-за коронавируса ограничений. Запрет на проведение зрелищных, спортивных и культурных мероприятий будет действовать до 22 ноября, следует из подписанного губернатором Московской области постановления.

"Постановляю: внести следующие изменения: в пункте 6, в подпункте 1 слова "7 ноября" заменить словами "22 ноября", - говорится в документе.

Этот пункт указа касается любых массовых мероприятий – в том числе спортивных, развлекательных или рекламных – в присутствии зрителей. Запрет распространяется также на посещение в Подмосковье музеев, заповедников и дворцово-парковых музеев. Исключение сделано для спортивных мероприятий и тренировок спортсменов, которые проходят без участия зрителей, передает "Интерфакс".

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