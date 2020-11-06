Мудрец и философ: каким мы запомним Михаила Жванецкого

Его фразы "уходили" в народ

Умер Михаил Жванецкий. Патриарху российской сатиры было 86 лет. Месяц назад стало известно, что он решил прекратить выступления. Карьера мэтра длилась более 60 лет. Он начинал на подмостках студенческого театра, а завершил творческий путь на телевидении, оставаясь до последнего времени дежурным по стране. Автор бессмертных монологов чувствовал себя ответственным за происходящее в России. Сегодня эпоха Жванецкого завершилась.

86 лет. Ярких, насыщенных, трудных, бесценных. То, что он – гений, понимали все. Те, кто с ним дружил, общался, кто был рядом или видел его лишь на сцене или на экране. Его фразами можно коротко и емко признаваться в любви, разговаривать с начальством или подчиненными, объяснять обстановку в стране и мире.

Свои первые произведения он написал в 50-х, в одесском порту. Днем работал механиком, а вечером читал монологи в любительском театре "Парнас". И создавал миниатюры для еще одного механика – Виктора Ильченко. Так и звали друг друга – Митяня и Витяня. С приходом Романа Карцева образовалось звездное трио. 300 миниатюр – каждая из которых, словно бриллиант. А потом он вышел на сцену соло. И страна поняла, что тексты Жванецкого лучше всего читает сам Жванецкий.

Михаил Жванецкий спокойно относился к тому, что его называли классиком. С достоинством принимал высокие награды. И очень много гастролировал по всему миру. Знал, что его не просто любят - обожают. И очень ждут.

Личное общение с ним бесценно. Спокойный, обаятельный и очень добрый. Он так по-домашнему подписывал свои книги - от Миши из Одессы. А в ответ на слова поздравления с его же днем рождения начинал поднимать настроение другим.

Сегодня с уходом Михаила Жванецкого – тонкого философа и мудреца - настала пауза. Во время которой можно и нужно понять и усвоить всё, что он успел нам сказать.

Ольга Стрельцова, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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