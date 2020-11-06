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Депутат МГД Козлов: видеонаблюдение позволит сделать выборы 2021 года максимально прозрачными

16:52
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Это самый эффективный способ контроля

Видеонаблюдение в Единый день голосования в 2021 году позволит сделать выборы в Госдуму максимально прозрачными. Об этом в пятницу заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

По его словам, подобная практика хорошо себя зарекомендовала в последние годы. "Видеонаблюдение не только позволяет контролировать происходящее на участке, но и исключить провокации", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

При этом, добавил Козлов, нельзя снижать "высокую планку честности, открытости и легитимности выборов", которую установила столица. "Записи видеонаблюдения - это то, что можно продемонстрировать всем, кто сомневается в правильности подсчетов на том или ином участке", - сказал депутат.

Он также рассказал, что на выборах в следующем году снова ожидается применение дистанционного голосования.

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