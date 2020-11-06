Вице-мэр: дистанционное обучение дает эффект по снижению заболеваемости

Рост заболеваемости COVID-19 вызывает тревогу

Порядка 180 детей с COVID-19 проходят лечение в столичных больницах. Об этом в интервью ТАСС рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за все время пандемии коронавируса дети составляют около 10% от всех заболевших - то есть около 45 тысяч человек.

Анастасия Ракова также рассказала, что дистанционное обучение было введено для защиты здоровья детей. "Нам всем нужно нести ответственность за себя и за здоровье своих близких", - добавила она.

Сейчас лучше отложить посещение массовых мероприятий. По словам Раковой, временная возможность не ходить в школу не означает, что детям можно гулять по магазинам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"