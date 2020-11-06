Москвичей предупредили о похолодании после теплых выходных

Температура вернется к климатической норме

Облачная, но теплая погода ожидается в московском регионе в ближайшие выходные. Как сообщили в Росгидромете, временами возможны дожди. Температура в субботу, 7 ноября, превысит климатическую норму примерно на 6 градусов.

"Днем будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ночью в Москве 4...6 тепла, по области 1...6. Днем в Москве 9...11 градусов, по области ожидается 6...11 градусов тепла", - говорится в сообщении на сайте Росгидромета.

Тепло будет в столице и в воскресенье, 8 ноября. Ночью в Москве 6-8 градусов, днем 8-10 выше ноля, по области 5-10. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, предупреждают синоптики.

Перестройка атмосферных процессов начнется со следующей недели. Ожидается существенное похолодание. В ночь на понедельник в Москве около 0, днем 1-3 тепла – это уже соответствует норме для ноября.

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