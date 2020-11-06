Байден перехватил лидерство: в США продолжают считать голоса

Последняя информация о происходящем в Америке

В США до сих пор так и не оглашены результаты президентских выборов в 4 штатах. Буксуют Джорджия, Пенсильвания, Северная Каролина и Невада. Предсказать, какими будут эти итоги, невозможно. Так, в Джорджии ещё накануне уверенно побеждал Дональд Трамп, а сегодня лидерство перехватил его соперник Джо Байден. Накаляются страсти и в медийном пространстве. Сразу несколько телеканалов прервали трансляцию речи Трампа, а "Твиттер" помечает его публикации как нежелательные.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина

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