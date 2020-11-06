Собянин и Белозёров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4

О чем договорились мэр столицы и глава РЖД?

В ближайшие месяцы в Москве откроется новая станция электричек "Ховрино" с пересадкой на метро, а на пригородных линиях завершится реконструкция станций "Подольск", "Баковка" и "Крёкшино". В планах города запуск еще двух центральных диаметров "Зеленоград - Раменское" и "Апрелевка - Железнодорожный". А на Московском центральном кольце продолжат открывать дополнительные вестибюли и пересадочные контуры. Обо всем этом в пятницу договорились мэр столицы с главой РЖД.

Масштабная реконструкция железнодорожной инфраструктуры развернулась в самом сердце столицы. Здесь уже проходит второй центральный диаметр, а в будущем проложат ещё два пути и для четвертого. На месте станции "Каланчёвская" появится современный транспортный хаб с выходами к метро и площади трёх вокзалов. Задача строителей - расширить пропускную способность участка в 2 раза.

"Встроить" пригородные электрички и платформы в сложную систему московской транспортной инфраструктуры удалось всего за 2 года. Первые центральные диаметры уже запущены и активно используются жителями столичного региона. Уже многие пересадочные станции функционируют по принципу "сухие ноги". Когда переход с одного вида транспорта на другой проходит в комфортных условиях. Четвертый центральный диаметр длиной 86 километров свяжет подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный и пройдёт через всю Москву. А МЦД-3 ещё лучше интегрирует в московскую транспортную систему самый отдалённый Зеленоградский округ Москвы. Кроме того, этот проект будет реализован в рамках строительства высокоскоростной пассажирской магистрали Москва - Санкт-Петербург. Что сократит издержки при возведении. Продолжается и развитие уже действующих диаметров. Так, недавно на границе Москвы и области открылась обновлённая станция МЦД-1 "Долгопрудная".

"Открывается станция "Долгопрудная" - новый вокзал. Рядом строятся новые микрорайоны Москвы, слева большой город Долгопрудный Московской области, я надеюсь, что такой совместный проект даст возможность большему количеству людей быстро и удобно добираться до Москвы, продолжаем закупать новые подвижные составы, смотреть за регулярностью движения, энергообеспечением всего проекта", - заявил Собянин.

В этом году будут достроены еще 15 новых станций на диаметрах. "Славянский бульвар" МЦД-1 уже стал основой крупного транспортного хаба, который объединил электрички, метро, "Аэроэкспресс" и наземный транспорт. Открытие каждой новой станции дает новые возможности горожанам для передвижения.

"Перевезли 500-миллионного пассажира МЦК, уже практически 100 миллионов человек воспользовались услугами МЦД, и все эти цифры гораздо выше, чем те, что закладывались изначально в проект, благодаря чему? Благодаря тому, что проект живой и постоянно улучшается", - сообщил председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

Уже в начале следующего года запланировано открытие новой станции "Ховрино", которая станет частью третьего диаметра, завершится реконструкция действующих станций "Подольск", "Крёкшино" и "Баковка". На Горьковском направлении железной дороги, которая в будущем станет частью МЦД-4, увеличится количество составов.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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