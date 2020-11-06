Смотрите на канале "ТВ Центр" второй сезон сериала "Анна-детективъ"

Новые серии уже в субботу

Мистический триллер, шпионский роман или историческая драма. Большая премьера на канале "ТВ Центр" - второй сезон захватывающего сериала "Анна-детективъ".

Главные герои встречаются спустя 5 лет. Они были влюблены, но разлучены обстоятельствами. И вновь им предстоит расследовать загадочные преступления. Уездный Затонск потрясён таинственными убийствами. За дело берётся прагматичный следователь Яков Штольман. Ему помогает юная Анна. Она обладает магическим даром и разговаривает с призраками.

Но смогут ли главные герои отбросить старые обиды и выйти на след злодея? Смотрите новые серии на нашем канале уже 7 ноября в 14:30.

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