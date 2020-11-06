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Мэрия напомнила о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима

17:18
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Проводятся постоянные рейды

Столичные власти оштрафовали более 160 тысяч нарушителей мер против коронавируса. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он также рассказал, что за весь период пандемии к ответственности привлечены тысячи юридических лиц и предпринимателей. Они не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования в отношении своих работников, а также посетителей. За повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций.

"В целом видим, что работодатели соблюдают установленные требования и перевели своих работников на удаленный режим работы, но есть и нарушители. Нарушителей штрафуют на 300 тысяч рублей, за повторное нарушение нарушителям грозит приостановление деятельности", - сказал он.

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