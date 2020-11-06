Байден обогнал Трампа в Пенсильвании

Демократ планирует обращение к нации

Подсчет 98% бюллетеней в штате Пенсильвания показал отставание действующего президента Дональда Трампа от своего конкурента в борьбе за Овальный кабинет. Кандидат от демократов Джозеф Байден вырвался вперед на 5 594 голоса.

Как сообщил телеканал Fox News, Байден набирает в Пенсильвании 3 295 319 голосов. Его сопернику республиканцу Дональду Трампу отдали предпочтение 3 289 725 человек.

Тем временем стало известно, что Байден планирует выступить с обращением к стране. Это произойдет в пятницу днем или поздним вечером, сообщила телекомпания Си-эн-эн, ссылаясь на помощников кандидата от демократов. Отмечается, что эта речь, возможно, будет самой главной задачей Байдена на нынешний день.

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