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Директор Жванецкого назвал причину смерти сатирика

17:30
  • пятница
  • 06 ноября 2020

О дате похорон писателя пока не сообщается

Возможную причину смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого назвал директор артиста. По словам Олега Сташкевича, главное – это преклонный возраст.
Умер Михаил Жванецкий

"Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет", — заявил Сташкевич телеканалу "360". На вопрос о дате похорон директор Жванецкого не дал ответа.

О том, что сатирик в последнее время болел, ранее сообщил друг Жванецкого, журналист и телеведущий Владимир Познер.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в пятницу на 87 году жизни. Артист прекратил публичные выступления в начале октября – как было объявлено, из-за возраста и плохого самочувствия.

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