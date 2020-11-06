Депутат МГД Киселева: скидки на проезд в московском метро позволят снизить нагрузку в час пик

Отмечена эффективность эксперимента по снижению стоимости проезда в подземке
Эксперимент по снижению стоимости проезда в метро позволит снизить нагрузку в час пик, а также дать москвичам возможность сэкономить. Об этом в пятницу сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.
По ее словам, в первый день эксперимента на двух линиях подземки - Таганско-Краснопресненской и Некрасовской – скидкой воспользовались около 70 тысяч пассажиров, передает АГН "Москва".
Кроме того, добавила парламентарий, до 1 декабря жители Москвы могут взять напрокат велосипед и проехать часть пути на нем.
Напомним, скидка предоставляется в будние дни со времени открытия станций до 07:15, а также с 08:45 до 09:15. Сейчас она действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"