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Депутат МГД Киселева: скидки на проезд в московском метро позволят снизить нагрузку в час пик

17:37
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Отмечена эффективность эксперимента по снижению стоимости проезда в подземке

Эксперимент по снижению стоимости проезда в метро позволит снизить нагрузку в час пик, а также дать москвичам возможность сэкономить. Об этом в пятницу сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

По ее словам, в первый день эксперимента на двух линиях подземки - Таганско-Краснопресненской и Некрасовской – скидкой воспользовались около 70 тысяч пассажиров, передает АГН "Москва".

Кроме того, добавила парламентарий, до 1 декабря жители Москвы могут взять напрокат велосипед и проехать часть пути на нем.

Напомним, скидка предоставляется в будние дни со времени открытия станций до 07:15, а также с 08:45 до 09:15. Сейчас она действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

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