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ЕС ввел персональные санкции против Лукашенко

18:08
  • пятница
  • 06 ноября 2020

В черном списке и сын президента Белоруссии

Президент Белоруссии все же попал в черный список Евросоюза. Вместе с Александром Лукашенко в перечне еще 14 белорусских официальных лиц – в том числе и сын белорусского лидера Виктор.
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В Брюсселе утверждают, что Лукашенко и другие фигуранты списка ответственны за репрессии в Белоруссии в преддверии и после президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года. Их накажут заморозкой активов в Европе и запретом на въезд в ЕС.

Лидеры стран Евросоюза в начале октября уже ввели санкции против некоторых официальных лиц Белоруссии. В ЕС заявили, что эти люди причастны к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Однако Александра Лукашенко в тот список не включили, передает РИА Новости.

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