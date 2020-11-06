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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

18:41
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Мэр Москвы назвал писателя человеком огромного таланта

Неповторимый человек огромного таланта – так отозвался о Михаиле Жванецком Сергей Собянин. Мэр Москвы выразил соболезнования в связи со смертью сатирика.
Умер Михаил Жванецкий

"Не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Человек огромного таланта, абсолютно неповторимый. Веселый и грустный, ироничный и мудрый. Его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ - лучшее признание для автора... Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память Мастеру", - написал Собянин в Twitter.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87 году жизни. Не так давно артист объявил о завершении публичных выступлений – как сообщалось, из-за возраста и проблем со здоровьем. Друг писателя, телеведущий Владимир Познер, рассказал, что в последнее время сатирик часто болел.

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