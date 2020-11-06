Пациенты с коронавирусом получат российское лекарство от COVID-19 бесплатно

Препарат поставляется в 15 стран

Россияне, проходящие лечение от коронавируса амбулаторно, получат лекарство от COVID-19 "Авифавир" бесплатно. До сих пор на бесплатной основе препарат предоставлялся в рамках программы ОМС пациентам, находящимся на лечении в стационаре, отмечается в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

"Применение "Авифавира" для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. "Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача", - сказано в сообщении РФПИ.

В фонде поясняют, что возможность применения препарата "Авифавир" в амбулаторном режиме позволит снизить нагрузку на медучреждения в условиях роста заболеваемости COVID-19. Подчеркивается, что исследования доказали способность лекарства сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией. Российский препарат, зарегистрированный для лечения коронавирусной инфекции, уже поставляется в 15 стран мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"