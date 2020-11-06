ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США перебросили в Сирию десятки единиц бронетехники

19:24
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Создается новая база в провинции Дейр-эз-Зор

Новая американская военная база появилась в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Обустройство идет ускоренными темпами, появилась вертолетная площадка, сюда перебрасываются десятки единиц бронетехники из соседнего Ирака, сообщает саудовская газета Asharq Al-Awsat.
Российские военные предупредили о готовящейся провокации в Сирии

По информации издания, база расположена возле населенного пункта Эль-Багуз - на берегу Евфрата, напротив позиций сирийских правительственных войск. Этот населенный пункт был последним оплотом террористов из "Исламского государства" (запрещенной в России террористической группировки) на северо-востоке Сирии. Его освободили в марте 2019 года отряды курдов из "Сил демократической Сирии" при поддержке ВВС США, напоминает ТАСС.

Американские войска обосновались в Сирии с 2015 года, обустроив девять баз. Четыре из них расположены по соседству с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военные США
Военные США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.