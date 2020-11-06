США перебросили в Сирию десятки единиц бронетехники

Создается новая база в провинции Дейр-эз-Зор

Новая американская военная база появилась в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Обустройство идет ускоренными темпами, появилась вертолетная площадка, сюда перебрасываются десятки единиц бронетехники из соседнего Ирака, сообщает саудовская газета Asharq Al-Awsat.

По информации издания, база расположена возле населенного пункта Эль-Багуз - на берегу Евфрата, напротив позиций сирийских правительственных войск. Этот населенный пункт был последним оплотом террористов из "Исламского государства" (запрещенной в России террористической группировки) на северо-востоке Сирии. Его освободили в марте 2019 года отряды курдов из "Сил демократической Сирии" при поддержке ВВС США, напоминает ТАСС.

Американские войска обосновались в Сирии с 2015 года, обустроив девять баз. Четыре из них расположены по соседству с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке.

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