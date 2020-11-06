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В штате Джорджия объявлен пересчет голосов

19:54
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Разрыв между кандидатами оказался незначительным

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси готова объявить Джо Байдена президентом. Представитель демократической партии заверяет, что Байден уже получил мандат от американского народа.
Байден перехватил лидерство: в США продолжают считать голоса

"У Джо Байдена потрясающий мандат, очень скоро он будет не бывшим вице-президентом, а избранным президентом", - заявила Пелоси на пресс-конференции. По словам спикера, это "историческая победа".

Тем временем власти Джорджии объявили о пересчете голосов, отданных на президентских выборах. Победа в этом штате дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых.

"При столь незначительном разрыве пересчет будет проведен в Джорджии", - заявил вице-губернатор Брэд Раффенспергер.

По последним подсчетам, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков. Его соперник, демократ Джо Байден, получил 264 голоса, передает ТАСС.

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