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Михаила Ефремова отправили в колонию

20:18
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Остаться в хозотряде СИЗО актеру не удалось

Михаилу Ефремову не разрешили отбывать срок в хозотряде московского СИЗО-5. Осужденного на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом актера отправили в колонию.
Михаил Ефремов остался без денег

"Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УФСИН по Москве.

Место, где будет отбывать наказание Ефремов, в пресс-службе не назвали. Там пояснили, что, в соответствии с законом, администрация СИЗО передаст эту информацию одному из родственников, которого укажет сам осужденный.

Ранее сообщалось, что Ефремов хотел отбывать срок в московском СИЗО, в хозяйственном отряде. Артист уже планировал создать тюремный театр, пишут argumenti.ru. Хотя соглашался актер и отправиться в колонию в Чувашии – Ефремов уверял, что там его корни.

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