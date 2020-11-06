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Саудовскую принцессу ограбили в Париже на 1,5 миллиона евро

21:01
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Особа королевской крови от расстройства попала в больницу

Саудовская принцесса оказалась в парижской больнице после того, как вернулась с юга Франции. Особе королевской крови стало плохо, когда она увидела, в каком состоянии ее квартира в 16-м округе французской столицы.
Принцесса попала в полицию за участие в протестах

За время отсутствия принцессы грабители вынесли из жилища площадью 200 квадратных метров 20 сумок общей стоимостью 50 тысяч евро, часы Cartier за 8 тысяч евро и другие украшения, а также меховые манто. Ущерб оценивается в 1,5 миллиона евро.

Следов взлома криминалисты не обнаружили. Подозрение пало на друга принцессы, с которым она поддерживает отношения с августа. Как сообщили в полиции, мужчина неоднократно предлагал продать предметы роскоши на Ebay, однако  47-летняя саудовская принцесса отказывалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

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