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В России за сутки более 20 тысяч человек заразились коронавирусом

10:54
  • суббота
  • 07 ноября 2020

В некоторых регионах ситуация сложная

За сутки в России зафиксировано 20 396 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 1 753 856 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 5 829 больных, всего в столице  462 518 инфицированных. 
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Самое большое число больных в России было зафиксировано накануне, 6 ноября – 20 582 человека. Весенний максимум был 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.

На этой неделе учёные раскрыли правду о тестах на коронавирус. Оказывается, они могут показать неправильный результат примерно в 30-40% случаев. Это связно, в первую очередь, с ошибками при заборе биоматериала. Как рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, используемые сейчас тест-системы крайне чувствительны и специфичны.

Но даже при ложноотрицательном результате врач всё равно должен назначить лечение, опираясь на наличие симптомов коронавируса у пациента. Учёный напомнил, что инкубационный период коронавирусной инфекции у 95% заразившихся длится от 2 до 6 дней, а главные симптомы COVID-19 – высокая температура, слабость, кашель, одышка и головная боль. Примерно у половины заболевших выявляется нарушение обоняния и вкуса.

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