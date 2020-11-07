Московские врачи вылечили от коронавируса более 336 тысяч человек

В столице открываются дополнительные госпитали

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 675 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 336 659.

В Москве до 22 ноября продлён режим дистанционного обучения для старших школьников. Они уже три недели учатся на удалёнке. Как сообщил мэр Сергей Собянин, за это время доля заразившихся коронавирусом среди учащихся 6-11 классов уменьшилась почти вдвое. Мера по переводу более миллиона москвичей на удалённую работу также сыграла свою положительную роль: она позволила на две недели снизить динамику роста заболеваемости.

По данным на 6 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 734 440 пациентам, умерли с начала пандемии 29 887 человек. В Москве больных зарегистрировано 456 тысяч, в мире более 48 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,2 миллиона человек.

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