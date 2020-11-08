Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 50 миллионов

В некоторых странах наблюдается взрывной рост

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 50 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,2 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших – 9,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 237 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся приближается к 8,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем пятью миллионами инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено более 1,7 миллиона заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (24 заболевших), Сент-Китс и Невисе (19 больных), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 13 человек.

На этой неделе учёные из Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент смертности от коронавируса. Оказалось, что в богатых странах этот показатель выше, чем в бедных. Дело в том, что в более развитых странах преобладает возрастное население, когда как в государствах с низким уровнем дохода больше молодых, а они болеют без тяжёлых последствий для здоровья.

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