ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 50 миллионов

19:51
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

В некоторых странах наблюдается взрывной рост

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 50 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,2 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.
Россия поможет СНГ в борьбе с коронавирусом

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших – 9,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 237 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся приближается к 8,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем пятью миллионами инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено более 1,7 миллиона заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (24 заболевших), Сент-Китс и Невисе (19 больных), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 13 человек.

На этой неделе учёные из Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент смертности от коронавируса. Оказалось, что в богатых странах этот показатель выше, чем в бедных. Дело в том, что в более развитых странах преобладает возрастное население, когда как в государствах с низким уровнем дохода больше молодых, а они болеют без тяжёлых последствий для здоровья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.