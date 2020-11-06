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Американские СМИ отняли у Байдена часть голосов

21:19
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Журналисты решили, что итоги голосования в некоторых штатах неоднозначны

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лишился части голосов в прогнозах ведущих американских СМИ. Журналисты признали, что в некоторых штатах итоги подводить рано – ситуация неоднозначна.
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Ранее Джозефу Байдену приписывали 264 голоса членов коллегии выборщиков по итогам прошедших выборов, а действующему президенту Дональду Трампу – 214. Такие цифры приводили газета The New York Times, телекомпании NBC, ABC и CNN. Теперь те же СМИ насчитывают 253 голоса выборщиков у Байдена и 213 – у Трампа.

Основная причина пересмотра данных – неоднозначная ситуация в Аризоне. Днем ранее телекомпании уверенно заявляли о лидерстве демократа в этом штате, который принесет победителю 11 голосов. Однако теперь они не рискуют прогнозировать выигрыш того или другого претендента. На прежних цифрах продолжают настаивать лишь агентство Associated Press и телеканал Fox News.

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