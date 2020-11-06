Роспотребнадзор рекомендовал россиянам сидеть дома на Новый год

Глава ведомства назвала ситуацию с коронавирусом напряженной

Новогодние праздники россиянам лучше провести дома, советует Анна Попова. Хороший вариант, по мнению главы Роспотребнадзора – поехать на дачу, встретить Новый год на свежем воздухе. А вот поездку за границу лучше не планировать – велика вероятность провести праздники, сидя на карантине.

Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала достаточно напряженной. А в некоторых регионах, при продолжающемся росте заболеваемости, обстановка сложная. Глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 1" напомнила о необходимости носить маски и перчатки, держать в чистоте руки, лишний раз не посещать общественные места.

Попова подчеркнула, что 80% людей - заболевают COVID-19 из-за несоблюдения профилактических мер. По данным главного санитарного врача, чаще всего заражение происходит во время поездок в транспорте.

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