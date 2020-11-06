Вице-премьер госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В аварии пострадали трое

Три человека пострадали в аварии с участием автомобиля вице-премьера Алексея Оверчука. ДТП произошло на Кутузовском проспекте. В машине находился, кроме водителя, сам зампредседателя правительства.

Сообщается, что виновником аварии стал водитель второго автомобиля, выехавший на разделительную полосу. В пресс-службе столичного ГУМВД подтвердили информацию о происшествии и добавили, что пострадали три человека.

РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера сообщает, что Оверчук доставлен в больницу. Данных о его состоянии пока нет.

Пост вице-премьера Алексей Оверчук занял 21 января 2020 года. Ранее он работал в Федеральной налоговой службе, заместителем руководителя ФНС.

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