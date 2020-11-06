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Вице-премьер госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

22:23
  • пятница
  • 06 ноября 2020

В аварии пострадали трое

Три человека пострадали в аварии с участием автомобиля вице-премьера Алексея Оверчука. ДТП произошло на Кутузовском проспекте. В машине находился, кроме водителя, сам зампредседателя правительства.
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Сообщается, что виновником аварии стал водитель второго автомобиля, выехавший на разделительную полосу. В пресс-службе столичного ГУМВД подтвердили информацию о происшествии и добавили, что пострадали три человека.

РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера сообщает, что Оверчук доставлен в больницу. Данных о его состоянии пока нет.

Пост вице-премьера Алексей Оверчук занял 21 января 2020 года.  Ранее он работал в Федеральной налоговой службе, заместителем руководителя ФНС.

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ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
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