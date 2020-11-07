Более 20 нарушителей масочного режима выявили на ТПУ "Щёлковский" 6 ноября

В Москве продолжаются рейды в массовых местах

Более 20 нарушителей перчаточно-масочного режима выявлено во время рейда на транспортно-пересадочном узле "Щёлковский". Проверку проводило Объединение административно-технических инспекций совместно с полицией, сообщил инспектор ОАТИ Артём Мотруни.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусматривающие штраф четыре тысячи рублей.

После роста числа инфицированных коронавирусом в Москве участились рейды по проверке санитарного режима. Инспекторы Роспотребнадзора и ОАТИ проверяют магазины, рестораны, спортивные сооружения и транспорт. Масочно-перчаточный режим в столице введён 12 мая. Такая мера рекомендована санитарными врачами.

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