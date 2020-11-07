Минобороны рассекретило документы о параде 7 ноября 1941 года

Смотры войск проходили не только в Москве

7 ноября в России отмечают день воинской славы, вспоминают события ноября 1941 года. Гитлеровские захватчики стояли на подступах к Москве, готовились к штурму. Но столица не сдалась врагу. Ровно 79 лет назад на Красной площади состоялся легендарный парад, который доказал всему миру - боевой дух советских солдат не сломлен. Уникальные документы об одном из важнейших событий Великой Отечественной опубликовало Минобороны.

Под бой курантов 7 ноября 1941 года в самом центре Москвы начиналась одна из самых секретных военных операций советских войск против фашистов. Стремительная, заставшая врасплох агентуру Абвера и как позже скажут историки, сыгравшая огромную роль в разгроме гитлеровцев.

Слово "парад" в архивных документах, которые сегодня публикует министерство обороны, не встретишь. План верховного главнокомандующего назло врагу провести на Красной площади торжественный военный марш, держался в тайне. Ведь фашисты были всего в 30 километрах от столицы.

В папках - десятки документов, которые прежде видели разве что военные и учёные. К примеру, детальная схема московских улиц, Красной площади и направление движения колонн. Организация, как становится ясно из документов, была на высочайшем уровне. 28 тысяч бойцов прошли, не сбивая шаг и ломая шеренг. Командиры скрупулезно проработали каждый этап. Обеспечили строжайший пропускной режим, сообщает "ТВ Центр".

Воздушный парад тоже был. Но не в Москве, а Куйбышеве. И об этом сегодня мало кто знает. Документы рассказывают - в небе не только ассы, но и курсанты. Для многих это и тренировка, и учеба, и первые ошибки. О чём тоже сообщали командиры в служебных записках. Замечания в основном получили молодые пилоты седьмого запасного авиаполка. Но именно эти мальчишки, потом били в небе элиту нацистского "Люфтваффе".

Вот ещё почти неизвестная деталь. На организацию парада, ставка дала всего три дня. А некоторые подразделения специально перебрасывали за тысячи километров из Забайкалья в Поволжье.

Военный парад 7 ноября был и в Воронеже. Эти события, настолько подняли боевой дух советских солдат, что уже через месяц контрнаступления враг был отброшен от Москвы на 160 километров. А по большому счёту, парады в первые месяцы войны, говорят историки, стали отправной точкой в разгроме нацистов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"