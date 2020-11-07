7 ноября отмечается 79 годовщина парада на Красной площади

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 79-ю годовщину военного парада 1941 года на Красной площади.

В церемонии также приняли участие военнослужащие, представители общественных молодёжных организаций. Память погибших в годы войны почтили минутой молчания, сообщает "ТВ Центр".

По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия. Из-за непростой эпидемиологической обстановки большинство - в онлайн-режиме. А Минобороны рассекретило уникальные документы об одном из важнейших событий Великой Отечественной войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"