Байден ещё на один шаг приблизился к победе на выборах

Его отрыв от Трампа - минимальный

Кандидат в президенты США Джо Байден ещё больше увеличил отрыв от Дональда Трампа в одном из ключевых штатов - Пенсильвании. Перевес значительный - 27 тысяч голосов. В общей сложности демократ рассчитывает заручиться поддержкой трёхсот выборщиков и уже предвкушает победу. Но отстающий Трамп намерен бороться за своё кресло.

Провёл вечер пятницы на мажорной ноте. В штате Делавэр Джо Байден выступил перед нацией, эту трансляцию вели крупнейшие телекомпании. Кандидат от демократов выразил уверенность в том, что его победе уже никто и ничто помешать не может.

Сторонники Байдена мгновенно высыпали на центральные улицы Нью-Йорка. Ликование, песни, танцы сопровождались скандированием анти-трамповских лозунгов и призывами к нынешнему хозяину Белого дома срочно паковать вещи, сообщает "ТВ Центр".

Об уверенности в скорой победе своего однопартийца заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. "Это радостный день для нашей страны, потому что Джо Байден решительно настроен объединять людей, потому что он уважает все точки зрения. У Джо Байдена потрясающий мандат, очень скоро он будет не вице-президентом, а избранным президентом", - сказала она.

Согласно обновлённым данным в президентской гонке, действительно, лидирует Джо Байден, и его отрыв от Дональда Трампа растёт. Демократ оторвался от республиканца уже на полсотни голосов выборщиков. И уверенно заявляет, что в итоге может набрать даже 300 – при 270, гарантирующих победу. Вот только Дональд Трамп считает, что его конкурент выбежал на круг почёта с фальстартом.

В ключевом для исхода гонки штате Пенсильвания изолируют бюллетени, полученные после закрытия участков в день выборов. Считать их будут отдельно, после того, как будет доказана законность этих документов. Такое решение вынес Верховный суд США. На этом настаивала и Республиканская партия, зафиксировавшая необъяснимый рывок Байдена. У избирательных участков собираются десятки людей, которым сообщили, что их бюллетени вызывают подозрение.

Тем временем сторонники Дональда Трампа в разных штатах устраивают акции протеста. Многие демонстративно берут с собой оружие, в том числе автоматические винтовки. В Филадельфии даже поступило сообщение о минировании здания возле центра подсчёта голосов. Все соседние офисы были эвакуированы, взрывное устройство не обнаружено.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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