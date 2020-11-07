600 тысяч за сутки: в мире отмечен взрывной рост заразившихся коронавирусом

В Европе вводят жёсткие ограничения

За минувшие сутки коронавирусом в мире заболели почти 600 тысяч человек. Это – максимальный показатель с начала пандемии. Во многих российских регионах вводят новые ограничительные меры и разворачивают дополнительные стационары.

В красной зоне врачам некогда присесть и перевести дух. Пациенты - тяжёлые и очень тяжёлые - поступают в режиме нон-стоп. С 28 октября в помощь гражданским врачам в стационарах Курганской области работают военные медицинские специалисты. Ежедневно коронавирус регистрируют у более чем 80 человек. Больницы заполнены. Экспертная группа врачей Минобороны работает уже в четырёх больницах Кургана и двух соседнего Шадринска, сообщает "ТВ Центр".

Систему приема больных наладили. В самом западном регионе страны ситуацию держат под контролем. По решению местных властей, осенние каникулы продлеваться не будут. Почти шесть десятков школ вышли на очные занятия в четверг, с понедельника учащиеся с 1 по 11 классы сядут за парты всех остальных школ.

На Кубани строгий карантин пока тоже не планируется. В регионе фиксируется ежедневный прирост заболевших 130 человек, однако, ситуация управляемая. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, так же проводится санитарная обработка популярных туристических объектов, храмов. Возобновилось обучение волонтёров. За неделю ряды добровольцев пополнили 60 человек.

В Омске помогать врачам поликлиники вызвались местные жители. Весной автовладельцы в свободное время развозили продуктовые наборы людям старшего возраста, осенью помогают участковым терапевтам. Смена - с восьми утра до обеда.

Ситуация в мире тревожная. Страны одна за одной объявляют локдаун. Только за прошедшие сутки во Франции - 60 тысяч заболевших. Рекорд с начала пандемии. Установлен жёсткий контроль за въезжающими в страну. Проверки самочувствия на границах и лаборатории в аэропортах. На другой стороне пролива Ла-Манш - все тоже строго. Бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины в Англии закрылись 5 ноября. В стране введен запрет на встречи с друзьями и родителями, проживающими отдельно.

Минздрав Израиля намерен зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса. Её же ждут и в Аргентине. Власти страны рассчитывают привить 10 миллионов граждан. В Москве кампания по вакцинации может начаться в течение двух недель.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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