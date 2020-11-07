В Дубну доставили главную деталь российского коллайдера

Эксперимент начнётся через год

В подмосковную Дубну доставили главную деталь для нового российского коллайдера - уникальный сверхпроводящий магнит весом 125 тонн. Он зафиксирует результаты сложнейших физических экспериментов, в ходе которых наши учёные смогут вернуться на 13 миллиардов лет назад и увидеть, как образовалась Вселенная.

Магнит везут с особыми предосторожностями - прибор сверхчувствительный. Двигается большегруз со скоростью два километра в час, маленькие колеса платформы гасят любые толчки и удары.

Высота металлического саркофага с учетом платформы – семь с половиной метров. При перевозке от порта Дубна до экспериментального павильона колонна дважды пересекает высоковольтные линии электропередачи. Поэтому провода на этих участках приподнимают. На время операции часть Дубны обесточена. Дорога до Института ядерной физики заняла больше трёх часов. Вдоль маршрута следования выстроились зрители, сообщает "ТВ Центр".

Состоит прибор из криостата, то есть стального вакуумного сосуда, внутри которого сверхпроводящая обмотка. Она и создает магнитное поле - 0,5 тесла - это мощнее, чем аналог в швейцарском ЦЕРНе. Ключевой элемент коллайдера NICA изготовили по проекту российских учёных в итальянской Генуе. Работа над образцом велась пять лет.

Ещё полтора месяца заняла транспортировка. Груз весом 120 тонн доставить в Институт ядерных исследований можно только по морю. В конце октября оборудование прибыло в петербургский порт Бронка. Оттуда через Онежское, Ладожское и Белое озёра, Рыбинское водохранилище и Волгу на барже провели к каналу имени Москвы.

Магнит - сердце уникального устройства, которое собирают в Дубне. С помощью установки NICA ученые намерены вернуться на 13 миллиардов лет назад и восстановить хронологию зарождения Вселенной. Для этого столкнут мельчайшие частицы материи – ядра атомов золота. В 500-метровом коллайдере они будут разгоняться до космических скоростей навстречу друг другу. Установка криостата в лаборатории начнётся, как только в Дубну прилетят итальянские специалисты.

Первый пробный запуск коллайдера запланирован в конце 2022 года. К этому моменту институт в Дубне точно станет магнитом для учёных со всего мира. В проекте NICA заняты около 700 физиков из 40 научных центров.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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