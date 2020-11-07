Мошенники изобрели новый способ воровства денег с банковских карт россиян

Людям надо быть бдительными

Мошенники в России вышли на новый уровень. Для кражи денег с банковских карт они используют цитаты из высказываний членов правительства. В Сети появился ролик, смонтированный из кадров с пресс-конференции с участием министров.

Как рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова, ролик заканчивается подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.

В комментариях к видео есть ссылка, ведущая на сайт, имитирующий страницы государственных органов. Там нужно ввести данные банковской карты, на которую злоумышленники обещают выплату.

Специалисты просят граждан быть бдительными и перепроверять всю информацию, полученную в сомнительных СМС и по электронной почте, а также не переходить по ссылкам в письмах от неизвестных авторов.

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