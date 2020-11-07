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Назван самый настораживающий симптом коронавируса

13:36
  • суббота
  • 07 ноября 2020

На него стоит обратить внимание

Российский врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса. Всем, кто почувствовал себя плохо, стоит обратить особое внимание на одышку, советует врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Об этом он заявил в интервью "Ленте.ру".
У коронавируса появился новый симптом

По его словам, при любом подъёме температуры человеку становится тяжело дышать. "Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете своё дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту", - посоветовал врач.

В случае одышки и учащённого дыхания нужно обязательно обратиться к врачу. А если эти симптомы соседствуют с тахикардией без изменения температуры, надо бить тревогу и обязательно сделать компьютерную томографию.

Ранее среди симптомов коронавируса называли высокую температуру, озноб, сильный кашель, слабость, высыпания на коже и заложенность в ушах.

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