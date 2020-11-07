Назван самый настораживающий симптом коронавируса

На него стоит обратить внимание

Российский врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса. Всем, кто почувствовал себя плохо, стоит обратить особое внимание на одышку, советует врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Об этом он заявил в интервью "Ленте.ру".

По его словам, при любом подъёме температуры человеку становится тяжело дышать. "Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете своё дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту", - посоветовал врач.

В случае одышки и учащённого дыхания нужно обязательно обратиться к врачу. А если эти симптомы соседствуют с тахикардией без изменения температуры, надо бить тревогу и обязательно сделать компьютерную томографию.

Ранее среди симптомов коронавируса называли высокую температуру, озноб, сильный кашель, слабость, высыпания на коже и заложенность в ушах.

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