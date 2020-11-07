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Водитель автобуса в Новгороде мог умышленно устроить смертельное ДТП

12:30
  • суббота
  • 07 ноября 2020

Погибли два человека

Водитель автобуса, врезавшегося в здание университета в Новгороде, мог сделать это умышленно. Такая версия сейчас рассматривается следователями, сообщили в пресс-службе СКР.
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Великом Новгороде

Авария произошла 4 ноября. Автобус с пассажирами на большой скорости врезался в здание университета, в результате чего погиб водитель и один из пассажиров. Восемь человек были доставлены в больницы с травмами.

Следствие выяснило, что в момент ДТП водитель был жив. Пассажиры автобуса утверждают, что он не остановился на красный свет на перекрёстке, а затем, не реагируя на крики в салоне, продолжил движение вперёд, увеличивая скорость. Через несколько секунд произошло столкновение со зданием университета.

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