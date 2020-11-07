В Екатеринбурге неизвестный застрелил из карабина четырёх человек

Причины преступления устанавливаются

В квартире жилого дома в Екатеринбурге обнаружены четыре тела с огнестрельными ранениями. Прибывшие по звонку соседей следователи выяснили, что стреляли, предположительно, из карабина "Сайга".

Кроме того, в квартире находилась живая 17-летняя девушка, у неё было огнестрельное ранение, сообщают в местном управлении МВД. Судя по всему, находившиеся в квартире граждане распивали спиртные напитки.

По предварительной версии, убийство совершил хозяин квартиры. Он также найден мёртвым на месте происшествия. Ранее мужчина был судим за кражу. Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

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