В подпольном хостеле в Самаре сгорели четыре человека

Здание числилось как административное

Нелегальный хостел сгорел в Самаре. При пожаре погибли четыре человека. Ещё четверо пострадавших доставлены в больницы, сообщает ТАСС.

ЧП произошло рано утром 7 ноября в административном здании на улице Промышленности. Горели помещения на последнем этаже трёхэтажного кирпичного здания с мансардой. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Была угроза распространения огня на соседние здания.

Пожар тушили 137 человек и 51 единица техники. По предварительной информации, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

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