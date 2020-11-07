Сделано заявление о состоянии здоровья попавшего в ДТП вице-премьера Оверчука

Его автомобиль попал в аварию в Москве

Состояние вице-премьера Алексея Оверчука стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей. Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Андрей Матвеев.

О характере повреждений, полученных вице-премьером в аварии на Кутузовском проспекте, Матвеев не рассказал. Известно, что у водителя Оверчука - сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Авария произошла вечером 6 ноября в Москве. По предварительным данным, виновник ДТП на "Таврии" выехал на разделительную полосу Кутузовского проспекта в тот момент, когда там передвигался автомобиль BMW вице-премьера Алексея Оверчука. В аварии пострадали три человека.

55-летний Оверчук занял пост заместителя главы правительства 21 января 2020 года. До этого он работал в Федеральной налоговой службе.

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