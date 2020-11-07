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Лукашенко объявил о превращении Белоруссии в ядерную державу

13:48
  • суббота
  • 07 ноября 2020

Первый блок БелАЭС подключён к сети

Белоруссия становится ядерной державой. Об этом на церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к сети заявил президент Александр Лукашенко.
На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор

"Всё так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - цитирует главу белорусского государства агентство БелТА.

Первый энергоблок станции будет производить около 20% от общей потребности страны в электричестве. Лукашенко назвал появление в стране атомной электростанции новым шагом в будущее. Проект послужит импульсом для привлечения в Белоруссию самых передовых технологий.

БелАЭС построена рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту. Станция включает в себя два блока по 1200 мегаватт каждый. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году. Соседняя Литва назвала появление станции угрозой для Евросоюза, выразила протест по этому поводу и отказалась покупать выработанную в Белоруссии электроэнергию.

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