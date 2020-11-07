Константин Меладзе раскрыл новый состав "ВИА Гры"

Коллектив снова обновился

Стал известен новый состав группы "ВИА Гра". Его представил в эфире Первого канала продюсер знаменитой группы Константин Меладзе.

Он решил обновить состав и пригласил в коллектив двух новых солисток. Своё место сохранила только Ульяна Синецкая. К ней добавились Ксения Попова и София Тарасова.

В гостях у Ивана Урганта продюсер объяснил, почему в группе так часто меняются исполнительницы. "Девушки меня вдохновляют на написание новых хитов. Когда состав долго не меняется, я чахну, теряю творческий энтузиазм. Я не могу долго работать с одним и тем же человеком, если он не является моим родственником", - сказал Меладзе.

В этом году группе "ВИА Гра" исполнилось 20 лет. Коллектив считается одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Записанные им альбомы имеют статус золотых и платиновых не только в России.

В разное время в группе пели Вера Брежнева, Светлана Лобода, Анна Седокова и Альбина Джанабаева. В общей сложности через "ВИА Гру" прошли более 20 молодых исполнительниц. Многие из бывших участниц группы успешно начали и продолжают сольную карьеру.

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