Молодая жена Петросяна рассказала о внешности сына Вагана

На кого похож сын сатирика?

Молодая жена Евгения Петросяна рассказала, на кого похож их сын. Подписчики Татьяны Брухуновой не раз задавали ей этот вопрос. Как это часто бывает в таких случаях, ответ оказался расплывчатым. "Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз", - написала Брухунова под новой фотографией сына.

Ваган появился на свет полгода назад. Не так давно 75-летний отец похвастался в соцсетях фотографией шестимесячного Вагана. До этого в окружении сатирика и его новой пассии ходили слухи о пополнении в семье. Петросян и его молодая помощница поженились в декабре 2019 года и держали в тайне не только свои отношения, но и факт беременности Татьяны.

Это дало почву для многочисленных сплетен. Брухунову и Петросяна стали подозревать в том, что они воспользовались услугами суррогатной матери, ведь никто не видел Татьяну беременной. Поговаривают даже, что отцом ребёнка может быть и не Петросян – мол, слишком старый для этого. Но доказательств всех эти слухов ни у кого нет.

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