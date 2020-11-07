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Молодая жена Петросяна рассказала о внешности сына Вагана

19:14
  • суббота
  • 07 ноября 2020

На кого похож сын сатирика?

Молодая жена Евгения Петросяна рассказала, на кого похож их сын. Подписчики Татьяны Брухуновой не раз задавали ей этот вопрос. Как это часто бывает в таких случаях, ответ оказался расплывчатым. "Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз", - написала Брухунова под новой фотографией сына.
Брухунова показала, как проводит время с сыном от Петросяна

Ваган появился на свет полгода назад. Не так давно 75-летний отец похвастался в соцсетях фотографией шестимесячного Вагана. До этого в окружении сатирика и его новой пассии ходили слухи о пополнении в семье. Петросян и его молодая помощница поженились в декабре 2019 года и держали в тайне не только свои отношения, но и факт беременности Татьяны.

Это дало почву для многочисленных сплетен. Брухунову и Петросяна стали подозревать в том, что они воспользовались услугами суррогатной матери, ведь никто не видел Татьяну беременной. Поговаривают даже, что отцом ребёнка может быть и не Петросян – мол, слишком старый для этого. Но доказательств всех эти слухов ни у кого нет.

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