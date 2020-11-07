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Мутировавший коронавирус обнаружен ещё в пяти странах

17:21
  • суббота
  • 07 ноября 2020

До этого его выявили у норок в Дании

Заражение норок коронавирусом выявили ещё в пяти странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Больные норки обнаружены на фермах в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Ранее заражённых животных нашли в Дании.
В Европе выявили новую мутацию коронавируса

Эксперты организации полагают, что норки заражаются вирусом от человека, а затем возможен обратный путь передачи, но уже мутировавшего коронавируса. Уникальная разновидность вируса уже выявлена в Дании.

Пока что специалисты не знают, какие последствия могут иметь мутации коронавируса. Учёные проводят исследования с целью понять любые потенциальные последствия для диагностики, лечения и вакцинации.

4 ноября власти Дании приняли решение уничтожить всех норок для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. В стране насчитывается больше тысячи ферм, на которых разводят этих животных.

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