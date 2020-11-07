"Издевательство над демократией": Лукашенко оценил выборы в США

"Позорище", - сказал президент Белоруссии

Издевательством над демократией назвал Александр Лукашенко президентские выборы в США. "Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - цитирует президента Белоруссии агентство БелТА.

Говоря о будущем белорусско-американских отношений Лукашенко сказал, что он не ждёт каких-то изменений. Президент выразил уверенность в том, что ни один из кандидатов в президенты США не сможет показать на карте Белоруссию.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. До сих пор не подведены их итоги. Подсчёт голосов затягивается из-за массового голосования в этом году по почте и затруднениями с доставкой писем. Оба кандидата – Дональд Трамп и Джо Байден – уверены в своей победе. Сейчас перевес на стороне Байдена, но пока нет ясности в нескольких ключевых штатах.

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